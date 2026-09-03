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Dünya
AA 03.09.2026 00:25

KKTC'de Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Parti Meclisi kararıyla hükümetten çekilme kararı aldığını belirtti.

KKTC'de Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Arıklı, Başbakan Ünal Üstel'in kendisini telefonla arayarak, gemi kazası soruşturmasının selameti açısından görevden almak zorunda olduğunu bildirdiğini aktardı.

Görevden alınma kararının ardından Başbakan Üstel'e teşekkür ettiğini belirten Arıklı, "Bu benim aslında iki yıldan beri beklediğim bir fırsattı. Bana bu fırsatı verdiği için Sayın Başbakan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Batan gemiden kurtarılan hamile kadın, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Daha önce hükümetin seçime gitmesi gerektiğini savunduğunu dile getiren Arıklı, koalisyon içerisinde zaman zaman istifa noktasına geldiğini ancak çeşitli telkinler üzerine görevini sürdürdüğünü kaydetti.

"Sayın Başbakan'a bunu yazılı olarak bildireceğiz"

Bugün yapılması planlanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının Parti Meclisi toplantısına dönüştürüldüğünü aktaran Arıklı, "Parti Meclisimiz bugün itibarıyla hükümetten çekilme kararı aldı. Yarın sayın Başbakan'a bunu yazılı olarak bildireceğiz." dedi.

Girne açıklarında gemi kazası nedeniyle bu aşamada siyasi tartışma yürütmek istemediklerini ifade eden Arıklı, kayıp kişilere ulaşılıncaya kadar kapsamlı değerlendirme yapmayacağını söyledi.

Olay yerine gitmemesinin nedenine ilişkin de açıklamalarda bulunan Arıklı, kayıp yakınlarının provoke edildiğine yönelik bilgiler aldığını, bölgede yaşanabilecek olası bir gerginliğin siyasi tartışmaya dönüşmesini istemediği için alana gitmediğini belirtti.

Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin önceki açıklamasını da hatırlatan Arıklı, artık kendisinin talepte bulunmasına gerek kalmadığını, savcılıktan böyle bir talep gelmesi halinde dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy vereceğini ifade etti.

Kazaya ilişkin teknik incelemenin sürdüğünü belirten Arıklı, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Kaza Kırım Ekibi talep ettiklerini, ekibin incelemelere başladığını söyledi.

KKTC Başbakanı Üstel, bugün düzenlediği basın toplantısında Arıklı'nın bakanlık görevinden alındığını duyurmuştu.

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