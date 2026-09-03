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Dünya
The Guardian 03.09.2026 00:02

Yapay zekanın hatalarını temizlemek serbest çalışanların yeni mesleği oldu

Yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte şirketler özgün üretim yaptırmak yerine teknolojinin ürettiği kusurlu içerikleri düzeltmesi için serbest çalışanlara yöneliyor. Tasarımcılar, metin yazarları ve video kurgucuları, kalitesiz yapay zeka çıktılarını kullanılabilir hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Yapay zekanın hatalarını temizlemek serbest çalışanların yeni mesleği oldu

İş dünyasında yapay zeka araçlarının hızla yer edinmesi, küresel ölçekte serbest çalışan yaratıcı profesyonellerin iş tanımını kökten değiştiriyor.

Pek çok şirket maliyetleri düşürmek amacıyla metin, logo, illüstrasyon veya video taslaklarını yapay zekaya hazırlatıyor; ardından ortaya çıkan bozuk, eksik ya da hatalı sonuçları toparlaması için serbest çalışanların kapısını çalıyor.

Sektörde "yapay zeka çöpü temizliği" olarak adlandırılan bu görevler, bir yandan gelir kapısı sunarken diğer yandan çalışanları yaratıcılıktan uzak ve yıpratıcı bir sürecin içine itiyor.

Düzeltme taleplerinde dikkat çeken artış

Küresel serbest çalışma platformlarından elde edilen veriler, bu alandaki talep patlamasını somut bir şekilde ortaya koyuyor. Freelancer.com verilerine göre "yapay zekayı düzeltme", "yapay zeka yanılsaması" ve "yapay zeka hatası" gibi anahtar kelimeler içeren iş ilanları yüzde 87 oranında arttı.

Benzer şekilde Upwork platformunda hata giderme işleri belirgin biçimde yükselirken, Fiverr üzerinde yapılan düzeltme aramalarında da dikkat çekici bir sıçrama kaydedildi. Bu ilanların büyük bir kısmını grafik tasarım işleri oluştururken, video kurgu, redaksiyon ve metin yazarlığı da yoğun talep gören diğer alanlar arasında yer alıyor.

Sıfırdan üretmek kadar zaman alıyor

Şirketler ve girişimciler yapay zekayla ilk taslağı hazırlamanın zaman kazandırdığını düşünse de sonuçlar çoğu zaman profesyonel müdahale gerektiriyor.

Görüntülerdeki fazladan çizilmiş uzuvlar, bulanık baskı dosyaları ve anlamsız metinlerle karşılaşan uzmanlar, işi toparlamanın bazen sıfırdan bir şey üretmekten daha zahmetli hale geldiğini vurguluyor.

Buna karşın işverenlerin düzeltme sürecini çok daha basit ve ucuz bir işlem olarak görmesi, çalışanların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olarak öne çıkıyor.

Geleneksel üretim alanları daralıyor

Otomasyona açık alanlardaki özgün tasarım ve metin ilanları gerilerken, platformlardaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Bazı çalışanlar gelir elde edebilmek adına yapay zeka hatalarını düzeltmeyi bir çıkış yolu olarak görse de birçoğu bu sürecin yaratıcılıklarını tükettiğini ve ruhsuz bir döngüye dönüştüğünü ifade ediyor.

Yapay zeka teknolojisinin hızla gelişmeye devam etmesi ise bu geçici temizlik işlerinin ne kadar süreyle istihdam sağlayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Sürecin geleceğinden endişe duyan bazı tasarımcılar şimdiden geleneksel tuval ve suluboya gibi fiziksel sanat dallarına dönerek kariyerlerini güvenceye almaya çalışıyor.

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