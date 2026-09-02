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Dünya
AA 02.09.2026 23:59

Guterres, ABD ile İran arasındaki saldırılardan dolayı "son derece endişe" duyduğunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırılardan dolayı "son derece endişe" duyduğunu bildirdi.

Guterres, ABD ile İran arasındaki saldırılardan dolayı "son derece endişe" duyduğunu açıkladı

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklama yaptı.

"Genel Sekreterin ABD ile İran arasında gece yeniden başlayan karşılıklı ateş açılmasından son derece endişe duyduğunu söyleyebilirim." diyen Dujarric, Genel Sekreterin, İran'da sivil kayıplara ilişkin haberlerden de derin kaygı duyduğunu aktardı.

Dujarric, "Genel Sekreter, sivillere yönelik tüm saldırıları kınamaktadır. Tüm taraflara, ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı duymaları gerektiğini hatırlatmaktadır." dedi.

"Durumun daha da kötüleşme riski bulunuyor"

Bölgedeki ülkelerin yanı sıra hava sahası ve kritik denizcilik rotalarının bu tırmanıştan ağır şekilde etkilenmeye devam ettiğini hatırlatan Dujarric, Genel Sekreterin askeri eylemlerin derhal durdurulması ve gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınılması çağrısını yineledi.

Dujarric, daha fazla tırmanışın, siviller, daha geniş bölge ve ötesi için yıkıcı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunarak, "Zaten birçok insani krizle karşı karşıya olan bir bölgede, insani yardım operasyonlarının zaten aşırı yük altında ve yetersiz fonlandığı bir dönemde, durumun daha da kötüleşme riski bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

İran makamları da, ABD'nin sabaha kadar devam eden saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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