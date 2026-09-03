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Dünya
AA 03.09.2026 02:16

ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında iki polisin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Olaya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, Minneapolis şehir merkezinde silahlı saldırı meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında iki polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtirken, polislerin hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı ve daha fazla yaralının var olup olmadığıyla ilgili detay paylaşmadı.

Minnesota Valisi Tim Walz, sosyal medya platformunun hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği ekibimiz, bu öğleden sonra Minneapolis şehir merkezinde meydana gelen bir silahlı saldırıya müdahale ediyor. Eyalet yetkilileri, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak için olay yerinde bulunuyor ve daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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