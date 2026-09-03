İran, Hürmüz Boğazı'nda 56 gemiyi "kara liste"ye aldı

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yönetmek için kurduğu "Fars Körfezi Boğaz Yönetimi" (PGSA) adlı kurumun internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, kara listeye "kurallara uymayan" 11 gemi daha eklendi ve toplam kara listeye alınan gemi sayısı 56'ya ulaştı.

PGSA internet sitesinde, "Hürmüz Boğazı için İran protokollerini ihlal eden gemiler, gelecekteki geçişlerinde para cezası, alıkonulma veya el koyma da dahil olmak üzere kısıtlamalarla karşılaşacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Listede yer alan gemilerle işbirliği yapan diğer gemilerin de kara listeye alınacağı bilgisi verildi.

Son güncellemeyle birlikte İran, 2 Eylül itibarıyla aralarında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ADNOC Logistics, onun iştiraki Navig8 ve Suudi Bahri şirketlerinin de bulunduğu LNG, LPG ve ham petrol tankerlerinden oluşan toplam 56 gemiyi kara listeye almış oldu. Listede Çin ile bağlantılı 2 geminin de olması dikkati çekti.

45 gemi kara listeye alınmıştı

İran, 24 Ağustos'ta Hürmüz Boğazı'nda "seyir kurallarını ihlal eden" 45 tankeri kara listeye aldığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından başlayan savaşta Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlamıştı. 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında Boğaz'dan geçişlere izin verilmişti. İran, ABD ile mutabakatın uygulanması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 8 Temmuz'da yeniden alevlenen savaşın ardından 12 Temmuz'da Boğaz'ı yeniden kapatmıştı.