Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta camiden Sakal-ı Şerif çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat merkeze bağlı Osmanpaşa köyündeki bir camiden Sakal-ı Şerif (Hz. Muhammed'e ait saç ve sakal teli) çalındı.
Alınan bilgiye göre, Emirci Sultan Türbe ve Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif ve cam fanus içerisindeki kabir toprağının çalındığı ihbar edildi.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada, şüpheli M.R.A. ve A.Y. gözaltına alındı.
Zanlıların evinde yapılan aramada camiden çalınan Sakal-ı Şerif ve kabir toprağı bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.R.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Yozgat
Son Haberler
- 13:28
- 13:28
- 13:25
- 13:22
- 13:13
Sıradaki Haber
Tokat'ta kar etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz