Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta kar etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent beyaza büründü.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Tokat Belediyesi ekipleri kent genelinde tuzlama çalışması yaptı.
Turhal ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle buz tutan yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Turhal Belediyesine bağlı ekipler şehir merkezindeki ana yollarda tuzlama çalışmaları yaptı.
Kar ilçede aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
Etiketler: Tokat Kar Yağışı
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