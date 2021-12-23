Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle seyahat güvenliği açısından geçici olarak ulaşıma kapatılan Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunda ekipler, yoğun çalışma yürüttü.

Yolları kardan kurtarma mücadelesi zorlu geçti

Karın geçit vermediği yolda, salı gününden bu yana karla mücadele çalışması yürüten Karayolları 113’üncü Şube Şefliği ekipleri, trafik uyarı ve yön levhalarının kara gömüldüğü yoldaki kar engelini kaldırmak için mücadele verirken, kar yağışı ve tipinin etkisiyle çalışmalarını yürütmekte zorlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler, temizledikleri kara yolunu yeniden ulaşıma açtı.