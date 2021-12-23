İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Şabanözü ilçesindeki Büyükyakalı, Gürpınar ve Gümerdiğin köylerindeki okulları ziyaret etti.

Ekipler, okuldaki öğrencilere hayvanları koruma, hayvan sevgisi ve okul güvenliği konularını anlatırken, çocukların kendilerini tehlikede hissettikleri anda jandarmaya 112'den ulaşabilecekleri konusunda bilgi verdi.