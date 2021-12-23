Bartın İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 262 köyden 113'ü ulaşıma kapandı.

Ulus'ta 59, Amasra'da 9, Kurucaşile'de 10, Merkez ilçede 35 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ekipleri, kapalı köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye yaklaşırken, karın etkili olduğu kent merkezinde de belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yürütüyor.

Kent genelinde 73 köye ise elektrik verilemiyor.

Zonguldak'ta da kar nedeniyle 168 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Gökçebey'de 6, Alaplı'da 15, Çaycuma'da 15, Kozlu'da 16, Merkez ilçede 18, Ereğli'de 45 ve Devrek'te 53 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için greyder, yükleyici, dozer, kar bıçaklı kamyonla çalışmalarını sürdürüyor.