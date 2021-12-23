Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te 141 köy yolu ulaşıma kapalı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 141 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı etkisini artırdı.
Merkez ilçede 12, Eflani'de 50, Eskipazar'da 14, Ovacık'ta 20, Safranbolu'da 17, Yenice'de 28 olmak üzere 141 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sorumluluk sahasında 23 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için görev yapıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım Karabük
Son Haberler
- 13:28
- 13:28
- 13:25
- 13:22
- 13:13
Sıradaki Haber
Bartın'da kar nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz