Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle'de uyuşturucu madde sattığı iddia edilen M.E.'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde 7 kapsül sentetik hap ele geçirdi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 476 kapsül sentetik hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1605 lira bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.