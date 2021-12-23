Servet Tür'ün kullandığı 06 K 9524 plakalı otomobil, Sungurlu-Ankara kara yolunun 20'nci kilometresinde, aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen ve lastiği patladığı için yol kenarında park halinde durduğu iddia edilen tıra arkadan çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Şahin Durmuş'un kullandığı 59 UY 117 plakalı araç da tıra çarpıp savrulan otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Servet Tür ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Akkaş, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen Tür ve Akkaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeti.

Kazada hafif yaralanan diğer araç sürücüsü Doğmuş ise ambulansla kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesinden taburcu edildi.