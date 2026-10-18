İstanbul'da sağanak: Suya kapılan araçtaki 2 kişi kayıp

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Şile'de, Yeşilvadi Caddesi'nde seyreden araç su birikintisi nedeniyle yolda kaldı. Caddedeki trafik akışı tamamen dururken araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Pendik'te, Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta bir apartmanın bulunduğu bölgede yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Ekiplerin inceleme yaptığı binada oturanların tedbiren tahliyesine başlandı. Göçbeyli Mahallesi'nde caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla zorlukla ilerledi.

Sele kapılan 2 kişi aranıyor

Akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak Göçbeyli Mahallesi'nde sele dönüştü.

Mahalle içerisinden geçen ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu otomobille suya kapılan 3 kişiden ikisinin kaybolduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan kişilerden M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulurken, D.A. ile F.D. akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla güvenli bir bölgeye taşınan M.D.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, diğer 2 kişi ile otomobilin akıntıya kapılarak sürüklendiği ihtimali üzerine üç farklı yerde aynı anda arama yaptı.

Olayın meydana geldiği yerin İstanbul-Kocaeli il sınırında kalması nedeniyle bölgeye Kocaeli Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de sevk edildi.