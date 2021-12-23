Atatürk Mahallesi'nde bir sitenin bahçesindeki ağaca çıkan kedinin inemediğini gören vatandaşlar, durumu Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir'e bildirdi.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği personeliyle bölgeye gelen ekipler, kediyi ağaçtan indirebilmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları kediyi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Kutuya konularak indirilen kedinin bakımını bir hayvansever üstlendi.

???????Öte yandan, çalışma sırasında bazı kişilerin, kedinin düşme ihtimaline karşı ağacın altında battaniye açtıkları görüldü.

HAYTAP İl Temsilcisi Özdemir, ekiplere teşekkür ederek, "Canımızı kurtardık, çok şükür." dedi.