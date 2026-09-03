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Dünya
AA 03.09.2026 05:38

Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da köye saldırdı: 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da köye saldırdı: 2 Filistinli hayatını kaybetti

Mugayyir Köy Meclisi Başkanı Emin Ebu Aliya, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah yakınlarındaki Mugayyir köyüne baskın düzenlediğini belirtti.

Ebu Aliya, İsrail askerleriyle birlikte köyün merkezine doğru ilerleyen İsraillilerin Filistinlilere ait iki eve saldırıp koyunlarını çaldığını aktardı.

Soykırımcı İsrail ordusuna bağlı keskin nişancıların köyün merkezindeki binalara konuşlandığını aktaran Ebu Aliya, askerlerin, koyunları çalan İsrailliler ile bölge sakinleri arasında çıkan olaya ateş açarak müdahale ettiğini dile getirdi.

Filistinliler üzerine açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin ağır yaralandığını kaydeden Ebu Aliya, Filistinli gençlerin hastaneye kaldırıldığı sırada müdahaleye rağmen hayatlarını kaybettiği bilgisini verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan kısa açıklamada ise İsrail ordusunun Mugayyir köyüne açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Ömer Muhammed Naci Naasan ile 16 yaşındaki Halil Rasim Halil Şahade yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları da arttı.

Bu saldırılar öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme, evlerin yıkılması ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi şeklinde gerçekleşiyor.

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