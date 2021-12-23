NEVŞEHİR (AA) -

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Y.D'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yakalanan şüphelinin üst aramasında, 3 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin, esrar ve bir adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.

