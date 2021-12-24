Sinop'ta iki gün süreyle etkili olan kar nedeniyle Ayancık'ta 17, merkezde ise 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 263 köy yolunu ulaşıma kapadı.

Amasya'da da 21 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.