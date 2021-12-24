Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta 307 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Yollardaki kar küreme çalışmaları devam ediyor.
Sinop'ta iki gün süreyle etkili olan kar nedeniyle Ayancık'ta 17, merkezde ise 6 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 263 köy yolunu ulaşıma kapadı.
Amasya'da da 21 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Amasya Kar Yağışı Kastamonu Sinop
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