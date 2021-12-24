Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da 106 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Göynük ilçesinde 106 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar doğrultusunda Göynük'teki bir adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 106 litre içki, 13 damıtma aparatı ile 1570 makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Bolu Kaçak İçki
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