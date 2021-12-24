Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurt dışına kaçıracaklardı: 3 bin 124 tarihi sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına göz açtırılmıyor. Çok sayıda eserin yurt dışında kaçırılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, farklı dönemlere ait 3 bin 124 sikke ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 20 Aralık'ta Ümraniye'de düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Adreste yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 3 bin 124 sikke ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul Tarihi Eser
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