Ankara Valiliğince, çetin kış şartlarında sokakta yaşayanların korunması için hizmete alınan kimsesizler otelleri, evsizlere sıcak yuva olmaya devam ediyor.

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde 2010'dan bu yana devam eden "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi" evsizlere umut oluyor.

Kış şartlarında sokakta yaşamak zorunda kalan ve herhangi bir kurum hizmetinden yararlanamayan 250 evsiz, Valilik tarafından hizmete alınan kimsesizler otellerine yerleştirildi.

Tahsis edilen otelde kalan 60 yaşındaki Süleyman Güler, 2005'ten beri burada kaldığını söyleyerek, "Arkadaşlarım sayesinde burayı öğrendim. Daha önceden parklarda kalıyordum. Devlet böyle bir imkan sağlamış, ben de geldim kalıyorum. Sıcak suyumuz var, banyomuz var, daha ne olacak" ifadelerini kullandı.

"Burada sahiplenmeyi gördük"

10 yıl önce hurdacılık yaptığını, bypass ameliyatı olduğunu söyleyen 62 yaşındaki Niyazi Koca, şöyle konuştu:

"AŞTİ'de yatıyordum, görevliler geldi, 'Sıcak su, sıcak otel, sıcak yatak, üç öğün yemek, çayın var. Gelir misin?' dediler, 'Gelirim' dedim. Zaten barınacak yerim yoktu, 4-5 yıldır dışarılardayız. Buraya geldiğimde hayatımda çok değişiklik oldu. Temizliği, sıcak yemeği, barınmayı, sahiplenmeyi gördük. Devletimiz sağ olsun, valilerimiz sağ olsun, bizimle güzel ilgileniyorlar."

"10 yıldır sokakta yaşıyordum"

Ailesini trafik kazasında kaybeden KOAH hastası 57 yaşındaki Fesih Bertan da yaklaşık 10 yıldır sokakta kaldığını ifade ederek, "Sokakta kalan bir insanım, hastalandım. Sağ olsunlar polisler geldi, bize yardımcı oldular, beni buraya getirdiler. Yaklaşık 3 aydır buradayım. Yememiz içmemiz, yataklarımız, bir eksiğimiz yok" dedi.