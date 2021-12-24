Kentte 5 gün boyunca aralıklarla devam eden kar, bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezine 60 kilometre mesafedeki Yukarıyungalı köyünde, bazı evler ve ahırlar kara gömüldü. Vatandaşlar evlerin çevresinde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleyerek dışarı çıkabildi.

Kar yağışının bereket olduğunu ifade eden Hasan Özçelik, bu yıl kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.

Özçelik, "Özellikle köyün içinde bazı sokaklara iş makineleri giremediği için tüneller oluştu. Birçok evler kar altında kaldı. Sağ olsun devletimiz ana yolumuzu sürekli açık bırakıyor. Yaklaşık 6 ay kar altında yaşamımızı sürdürüyoruz" dedi.

Mustafa Yöndem de evinin pencere kısmına kadar kar birikintisi oluştuğunu söyleyerek, "Sabah kapılarımızın önünü temizliyoruz akşam yine kar yağıyor" diye konuştu.