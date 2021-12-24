Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 11:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Evinde mahsur kalan hastayı UMKE kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ta kar nedeniyle yolu kapanan evinde rahatsızlanan Fatma Gök, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından bazı mahallelerde yollar kar nedeniyle kapandı.
Kozlu ilçesinde rahatsızlanan 67 yaşındaki Fatma Gök, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), hastaya ulaşmak için yola çıktı.
Ekipler, buz tutan yolda güçlükle ilerleyerek eve ulaştı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Gök, ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: UMKE Kar Yağışı Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi
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