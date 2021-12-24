Bakırköy'de yaşayan B.E.'nin para ve ziynet eşyalarını tuttuğu kasası çalındı.

Şikayetçi olan B.E.'nin evine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelilerin, evin kapısını ellerindeki alüminyum folyoyla açarak içeri girdikleri tespit edildi.

Evden çıkan şüphelilerin, taşımakta zorlandıkları kasayı apartman dışına çıktıktan sonra çöp konteynerine koyarak uzaklaştıkları görüldü.

Şüpheliler yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Vitali D. ile Nika P., 15 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 18 bin lira, 2 bin 300 dolar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Vitali D. ile Nika P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer olayla ilgili bir kişinin daha arandığını açıkladı.