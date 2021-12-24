Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale'de 8, Çaldıran’da 5, Çatak’ta 115, Edremit’te 1, Gevaş’ta 14, Gürpınar’da 108, İpekyolu’nda 41, Muradiye’de 17 ve Tuşba ilçesinde 17 olmak üzere toplam 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.