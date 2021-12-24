Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 09:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da 400 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA (arşiv)]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale'de 8, Çaldıran’da 5, Çatak’ta 115, Edremit’te 1, Gevaş’ta 14, Gürpınar’da 108, İpekyolu’nda 41, Muradiye’de 17 ve Tuşba ilçesinde 17 olmak üzere toplam 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Van Ulaşım Kar Yağışı
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