Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 02:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da 4 katlı binada yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.
Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın giriş katında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri durumu 112'ye bildirdi.
Mahalle sakinleri, itfaiye ekipleri gelene kadar hortumla yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alev alev yanan daireye müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında dairede hasar meydana geldi.
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