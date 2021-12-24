Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın giriş katında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri durumu 112'ye bildirdi.

Mahalle sakinleri, itfaiye ekipleri gelene kadar hortumla yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alev alev yanan daireye müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında dairede hasar meydana geldi.