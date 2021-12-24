Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te yangın: İki katlı ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: İHA]
Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. İçeride olduğu düşünülen Hatice Korkmaz'a ulaşılamadı.
Karabük'te, Atilla Korkmaz'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dışarda olan Atilla Korkmaz, eve döndüğünde alevleri fark etti. Evde olan eşi Hatice Korkmaz'a seslenen ev sahibi, ses alamayınca içeri girmeye çalıştı.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Dumandan etkilenen Atilla Korkmaz ambulansta tedavi edildi.
Bir kısmı çöken ve kullanılamaz hale gelen evde Hatice Korkmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.
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