Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sigara paketi, hap kutusu ve valizlere gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, sigara paketi, hap kutusu ve valizlere gizlenmiş 37 gram uyuşturucu, 60 uyuşturucu hap ve uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ele geçirildi.
Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kayseri Polis Uyuşturucu
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