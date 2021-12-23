Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sigara paketi, hap kutusu ve valizlere gizlenmiş 37 gram uyuşturucu, 60 uyuşturucu hap ve uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.