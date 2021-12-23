Küçükbakkalköy Mahallesi Demir Sokak'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün şoförü Yavuz K., yolcular B.B.B. ve M.T.Y. ile tartışmaya başladı.

Bıçakla yolcuların üzerine yürüdü

Tartışmanın büyümesi üzerine, otobüsü durdurarak yerinden kalkan şoför bıçakla yolcuların üzerine yürüdü. Orada bulunan bir polis memuru olaya müdahale etti.

Şoförün otobüsün içinde bıçakla hareket etme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde şoförün yolcuyla tartışması, bıçakla otobüsün arka tarafına hareket etmesi, yolcuya "in aşağıya" diye bağırması, bir süre sonra ise otobüsü hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Taraflar birbirinden şikayetçi oldu

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması üzerine çalışma başlattı. İfadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen taraflar, birbirinden şikayetçi oldu.

İfadesine başvurulan şoför Yavuz K., otobüs ile seyir halindeyken B.B.B. ve M.T.Y.'nin yüksek sesle konuştuklarını, uyarılmalarına rağmen diğer yolcuları rahatsız etmeye devam ettiklerini anlatarak, bunun üzerine tartıştıklarını söyledi.

Yolcular B.B.B. ve M.T.Y. ise ifadelerinde, tartıştıkları otobüs şoförü Yavuz K.'nin kendilerine bıçak çektiğini kaydetti.

Bu arada, şoför Yavuz K.'nin darp raporu aldığı öğrenildi.

Şoförün sertifikası iptal edildi

Öte yandan, İETT'den yapılan duyuruda, İstanbul Ulaşım A.Ş'ye bağlı otobüste yolculara bıçak çeken şoförün sertifikasının iptal edildiği belirtildi.

Duyuruda, "19E" hattında yolcularla tartışma yaşayan İUAŞ şoförünün yolcuya bıçak çektiğini gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İETT tarafından şoför hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Şoförün toplu taşımada hizmet vermesini sağlayan sertifikası tümüyle iptal edildi. İETT tarafından söz konusu olayın yaşandığı otobüs de bağlanarak seferden çekildi. Yeni bir şoför göreve başlayana kadar araç servis dışı bırakıldı. Tartışmanın yaşanmasının ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafları karakola götürdü. Karakolda ifadeleri alınan şoför ve yolcular birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor."