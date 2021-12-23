Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 35 adrese 250 personelin katılımıyla baskın yapıldı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 153 gram metamfetamin, 107 gram kubar esrar, 31 sentetik uyuşturucu hap, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme makinesi, 3 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 37 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ile bıçak ele geçirildi.
Operasyonda 27 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, diğer 4 zanlıyı da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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