Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda 143 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Boğazı'nda bir balıkçı teknesinde yakalanan 143 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, şüphelendikleri seyir halindeki balıkçı teknesini takibe aldı.
Ekipler, teknede aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çeşitli ülkelere mensup 143 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
Kepez Limanı'nda karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Teknedeki 6 şüpheli ise gözaltına alındı.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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