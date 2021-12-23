Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin site bahçesinde saldırdığı 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralandı.

Köpekleri besledikleri belirlenen 5 kişi ile site güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütüldü.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığınca, sitenin güvenlik görevlisi olan A.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler Süheyla K. Mustafa E. ise "haftada 3 gün imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı", adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Köpekler barınağa teslim edildi

Zanlılar Zeynep C, Zeliha C. ve Mustafa Y. ise nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.