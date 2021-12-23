Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 19:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mutfak tüpünün patladığı ev kullanılmaz hale geldi: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'deki bir evde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, mutfakta yemek yapan kadın yaralandı.
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir evde, mutfak tüpündeki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evin hanımı R.E. yaralandı.
Patlama sonrası itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekipleri olay yerine sevk edildi.
Patlama sonrası ev ve çevresinde bulunan binalar hasar gördü.
Yaralı R.E'yi hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi AFAD Balıkesir İtfaiye
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