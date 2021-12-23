Sivas merkezine bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında bulunan, Kalkolitik, Eski Tunç Çağı ve Hititler'e ait birçok buluntu ile Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler Sivas Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.

Son çalışmalarda bulunan, ağzı kille kapatılmış cam fanus, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) akademisyenleri tarafından araştırıldı.

Yapılan incelemede M.S. 3 veya 4'üncü yüzyıllara ait olduğu tahmin edilen cam fanusun içindeki sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı.

Türünün en nadir örneklerinden

SCÜ İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şimşir, çalışmaları hakkında bilgi vererek, "CÜTAM olarak Sivas'taki tarihi eserlerin neler olduğu, hangi döneme ait olduğu gibi bilgileri ilimize kazandırmak, çalışmalarımızın arasında yer almaktadır. Bugün burada Sivas'a ait bir bulgunun araştırılması yapılarak sonuca eriştirdik" dedi.

SCÜ Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erden Erpehlivan çalışmalara başlamadan önce belgeleme işlemine uzun zaman harcadıklarını anlattı:

“Bu çalışma bizi mental enerji konusunda oldukça zorladı. Bu, içerisinde malzemesi ile birlikte bulunmuş bir örnek. Türkiye müzelerinde çok sık gördüğümüz bir eser değil. Bu bağlamda arkeometrik analizler gerçekleştirmek zorunda da kaldık.”

Laboratuvarda özel tetkikler yapıldı

CÜTAM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yavaş, çok ender bir örnekle karşı karşıya olduklarını ve zarar vermeden bu analizi yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Elde edilen cam malzemenin ağzının toprakla kapatıldığına değinen Yavaş, şunları söyledi:

"Hava akışı olmayan eserden örnekler alırken, kil numunesinin özellikle analizini yaptık. Böylelikle organik malzemeye zarar vermemiş olduk. Laboratuvarımızda bu örneğin özel tekniklerle ayrışmasını sağladık ve ondan sonra analizlerini yapabildik. Bunun sonucunda da içerisindeki bulunan maddenin zeytinyağı olabileceği hakkında fikrimiz oluştu."