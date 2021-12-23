Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş’ta enerji nakil hatlarını çalan hırsızlar, kabloların içerisindeki metali çıkarmaya çalışılırken yakalandı.
Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesinde Jandarma ekipleri, 27 yaşındaki F.D. ve 31 yaşındaki T.İ'yi Ahmetçik Mahallesi kırsalında çalınan haberleşme ve enerji nakil hatları kablolarıyla yakaladı.
Hırsızları kabloların içerisindeki metali çıkarmak için yaktıkları ateş ele verdi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kabloların Andırın ilçesi Arıklar ve Darıovası mahalleleri ile Onikişubat ilçesi Yenicekale Mahallesi'ndeki direklerden kesilerek çalındığını belirledi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık Kahramanmaraş
Son Haberler
- 21:03
- 20:56
- 20:54
- 20:53
- 20:45
Sıradaki Haber
Küçükçekmece'de doğal gaz zehirlenmesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz