Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 17:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da ayakkabı imalathanesinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı binanın 3. katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi Hanife Ana Sokak'ta, ayakkabı tabanı üretimi yapılan iş yerinin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. İtfaiye görevlileri, yangını diğer katlara sirayet etmeden söndürdü.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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