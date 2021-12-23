Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobil ile okul servisi çarpıştı: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, otomobilin okul servisine arkadan çarpması sonucu 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.
Türkan Özmen idaresindeki otomobil, Kızık köyü eski Afyonkarahisar yolu mevkisinde Bülent Yıldırım'ın kullandığı servise arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Özmen ile okul servisindeki öğrencilerden Hakan Onat, Berra Aydın, Eymen Aslan, Hasan Batu Coşkun, Ali Yağcı, Ecrin Nur Coşkun ve Alperen Kalkan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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