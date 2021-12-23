Muratpaşa'da, bir apartmanın 8'inci katında boya yapan Ayhan Yertürk ve Mehmet Sait Yaldızhan, iskelenin düşmesiyle 6'ncı katta mahsur kaldı. İki işçi polis ve itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler işçileri itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı.

"Yarım saat havada asılı kaldık"

Emniyet kemerleri sayesinde askıda kaldıklarını söyleyen Ayhan Yertürk korku dolu anları şöyle anlattı:



"Sepette mahsur kaldık. Bina sakinlerinden yardım eden olmayınca itfaiye ve ambulansı aradık. Düşme tehlikesi vardı, sepetin bir tarafı boştaydı. Rüzgar da vardı, hiç hareket etmeden bekledik. İtfaiye yarım saat içinde geldi, bizi kurtardı. Her dakika bizim için çok önemliydi. Tamamen aşağıya da düşebilirdik."