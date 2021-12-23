İzmir polisi, genellikle avukatlık büroları, muhasebe büroları ve farklı iş kollarındaki firmaları, Google'dan aradıklarını söyleyip, firma ve şirketleri haritalarda görünmesine yönelik hizmet için para talep eden dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

3 milyon liralık vurgun

Olayla ilgili çok sayıda mağdurun olduğu ve şüphelilerin suçtan yaklaşık 3 milyon lira gelir elde edildiği belirlendi.

Operasyonda, çağrı merkezi çalışanı 24 şüpheli yakalandı.

Sahte Google sözleşme evrakları ele geçirildi

Aramalarda, şüphelilerin vatandaşları aramak için kullandıkları 24 adet laptop, hazır konuşma metinleri, iş başvurusunda bulunan personele ait CV'ler, sahte Google sözleşme evrakları ve müşterilere ait bilgiler ele geçirildi.

6 şüpheli serbest bırakılırken, gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.