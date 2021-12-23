Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Işık Dağı mevkiindeki barajların su dolum tablosuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ankara'daki kar yağışının memnuniyet verici olduğunu ancak henüz istenilen seviyede olmadığını söyleyen Öztürk, "Kar yağışlarının barajlara etkisini ilkbahar aylarında hissedeceğiz. Dağlardaki kar erimeye başladığında barajlarımızı besleyecek olan sular sayesinde gelecek yıl Ankara'nın su sıkıntısı çekmeyeceğini umuyoruz" dedi.

Geçen yıla oranla 4,5 milyon metreküp daha fazla su geldi

Kurtboğazı, Kavşakkaya ve Eğrekkaya barajlarına su akışı sağlayacak olan Işık Dağı geçidi havzasında kar seviyesi 25 santimetreye ulaştı.

ASKİ Müdürü Öztürk, Ankara'da içme suyu barajlarını besleyen en önemli faktörün eriyen kar sonucu oluşan su akımları olduğunu belirtti:

"Bu yıl henüz aralık ayı bitmemesine karşın şu anda 14 milyon metreküpe yaklaşan bir su akımı oluştu. Geçen yıla oranla 4,5 milyon metreküp daha fazla su gelmiş olması az da olsa sevindirici. Bunun asıl kar yağışlı dönem olan ocak, şubat ve mart aylarında daha da artmasını bekliyoruz."

"Barajların doluluk oranı yüzde 7,44"

Ankara’nın çevresinde yer alan Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı barajlarının toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 13 bin metreküp olduğunu hatırlatan Genel Müdür Öztürk, Ankara'da 21 Aralık'ta kente 1 milyon 289 bin 455 metreküp su verildiğini açıkladı.

Barajların doluluk oranı 21 Aralık 2021 itibarıyla yüzde 7,44 civarındaydı. Barajlardaki su miktarı ise 308 milyon 956 bin metreküp olarak ölçülmüştü.