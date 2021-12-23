Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Konurtepe Mahallesi yakınlarında Ferat Güner'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Yakup Kubat idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazadaki otomobillerde 3'ü çocuk, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçe hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan 1 yaşındaki Emir Hamza Kubat, ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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