İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda seyir eden bir otobüste yaptığı aramada 3 bin 365 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekipler, araçta yolcu olan G.S. ile M.S'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.