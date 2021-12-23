Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsünde 3 bin 365 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünde 3 bin 365 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda seyir eden bir otobüste yaptığı aramada 3 bin 365 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Ekipler, araçta yolcu olan G.S. ile M.S'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Uyuşturucu
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