İran asıllı Danimarka vatandaşı Ebrahim Pourya, sosyal medya üzerinden tanıştığı Mahnaz D. ile evlenmek için Karabük’e geldi.

Pourya, Mahnaz D. ve oğlu Ramin A.'ya toplam 10 bin euro ve 67 bin 500 lira para verdi. Parayı alan kadın kendisine güzellik merkezi açtı ve Ebrahim Pourya’yı yanından kovdu.

Mahnaz D. ve oğluna gönderdiği paraların dekontlarını alan Pourya, dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

"Oğlu beni tehdit ediyor"

Ebrahim Pourya, evlenmek ve iş kurmak için Karabük’e geldiğini anlattı:

"Ağustos ayında, Karabük’te mülteci olarak ikamet eden Mahnaz D. ile tanıştım. Bana Danimarka’daki evimi sattırdı. Benden para istedi, ben de verdim. Sonra beni kovdular. Elimden 15 bin liralık bilgisayarımı aldılar. Oğlu Ramin A. beni tehdit ediyor."

"Verdiğim parayı istiyorum"

Parasını geri istediğini söyleyen Ebrahim Pourya, "Ben sadece verdiğim parayı almak istiyorum. Burada güzellik merkezi açtılar. Birçok makine aldılar. Bunları benim paramla yaptılar. Ben paramı istiyorum, onlar da bana ‘Sen o parayı bize hediye verdin’ diyorlar. Olur mu böyle bir şey? 10 bin euro, 67 bin 500 lira hediye olur mu?" diye konuştu.