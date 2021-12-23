İhsaniye ilçesindeki doğal güzellikleriyle dikkat çeken Frig Vadisi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Tarihi anıt abideler, Maltaş, Yılantaş, Aslantaş ve peribacaları karların altında kaldı. Emre Gölü'nün kıyıları buz tuttu.

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, kar altındaki 3 bin yıllık tarihi Frigya ve Emre Gölü çevresinde balon uçuşu yapıldığını söyledi.

Frigya, 2021'de 2 milyon ziyaretçi ağırladı

Kaymakam Koyuncu, tarihi Frig Vadisi'nin turizm açısından hareketli bir yıl geçirdiğini vurgulayarak, "2021'de 2 milyondan fazla yerli ve yabancı turist Frigya'yı ziyaret etti. Yapılan yatırımlarla Frigya, alternatif turizm destinasyonu haline geldi. Herkesi bu eşsiz coğrafyaya yaz ve kış bekliyoruz" dedi.