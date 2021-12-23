Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Frig Vadisi'nde eksi 16 derecede balon uçuşu yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'daki Frig Vadisi'nde kar yağışı sonrası sıfırın altında 16 derecede sıcak hava balonu uçuşu yapıldı.
İhsaniye ilçesindeki doğal güzellikleriyle dikkat çeken Frig Vadisi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Tarihi anıt abideler, Maltaş, Yılantaş, Aslantaş ve peribacaları karların altında kaldı. Emre Gölü'nün kıyıları buz tuttu.
İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, kar altındaki 3 bin yıllık tarihi Frigya ve Emre Gölü çevresinde balon uçuşu yapıldığını söyledi.
Frigya, 2021'de 2 milyon ziyaretçi ağırladı
Kaymakam Koyuncu, tarihi Frig Vadisi'nin turizm açısından hareketli bir yıl geçirdiğini vurgulayarak, "2021'de 2 milyondan fazla yerli ve yabancı turist Frigya'yı ziyaret etti. Yapılan yatırımlarla Frigya, alternatif turizm destinasyonu haline geldi. Herkesi bu eşsiz coğrafyaya yaz ve kış bekliyoruz" dedi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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