Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak müdahale ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

Kamu davası açıldı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ortaköy ilçesinde öğrencisini darbeden şüpheli öğretmen hakkında dava açıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bir öğretmenin öğrencisine şiddet uyguladığı görüntülerine" ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli öğretmen hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan kamu davası açıldı.

Şüpheli öğretmene üst hadden ceza verilmesi talep edildi.