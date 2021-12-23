Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Devrilen tıra çarpmaktan son anda kurtuldu
İstanbul'da seyir halindeki bir tır virajı alamayarak devrildi. Kazanın yaşandığı sırada video çeken sürücü, tıra çarpmaktan son anda kurtuldu.
İstanbul D-100 Karayolunun Çatalca mevkiinde, virajı alamayan tır devrildi.
Tırın devrildiği sırada, arkasında seyreden otomobilin sürücüsü de cep telefonu kamerası ile kayıt halindeydi.
Otomobil sürücüsü, manevra yaparak önünde devrilen tıra çarpmaktan son anda kurtuldu.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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