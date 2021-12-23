Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: Getty ]
Edirne'de FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan K.A'yı yakaladı.
Şüphelinin kimlik kontrolünde, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilince gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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