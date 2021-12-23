Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 18:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de doğal gaz zehirlenmesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Küçükçekmece'de kombiden sızan doğal gazdan zehirlenen 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kanarya Mahallesi'nde Çalıkuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın son katındaki evde yaşayan 5 kişi, kombiden sızan doğal gazdan zehirlendi.
Binanın altında bulunan kahvedeki vatandaşlar gelen ağır koku üzerine yukarıya çıktı. Kapıyı kıran vatandaşlar içeri girip yerde baygın yatanları dışarı çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Doğal gazdan zehirlendikleri belirlenen 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Doğalgaz Soba Zehirlemesi
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