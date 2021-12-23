Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: Gözaltı sayısı 159'a yükseldi
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
İzmir, Balıkesir ve Aydın'da, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 159'a yükseldi.
21 Aralık'ta Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör'ün adıyla 3 ilde helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 141 kişi gözaltına alınmıştı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri koordinesinde İzmir, Balıkesir ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli daha yakalandı.
Böylelikle toplam gözaltı sayısı 159'a ulaştı.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
Etiketler: Aydın Balıkesir İzmir Polis Uyuşturucu
Son Haberler
- 21:03
- 20:56
- 20:54
- 20:53
- 20:45
Sıradaki Haber
17 yüzyıllık cam fanustan zeytinyağı çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz