İzmir'in Menemen ilçesindeki bir evde, kaçak elektrik kullanıldığı ve içerideki kişilerin kapıyı açmadığı ihbarı üzerine adrese giden jandarma ekipleri, evdeki yoğun kokudan şüphelenip evde arama yaptı.

Evde 98 kök kenevir bitkisi ile 20 gram kenevir tohumu, çürümüş kenevir yaprakları ve kenevir yetiştirmek için düzenek ele geçiren ekipler, evdeki 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.