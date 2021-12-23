Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evde uyuşturucu yetiştiren 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de, kaçak elektrik kullanılan evde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesindeki bir evde, kaçak elektrik kullanıldığı ve içerideki kişilerin kapıyı açmadığı ihbarı üzerine adrese giden jandarma ekipleri, evdeki yoğun kokudan şüphelenip evde arama yaptı.
Evde 98 kök kenevir bitkisi ile 20 gram kenevir tohumu, çürümüş kenevir yaprakları ve kenevir yetiştirmek için düzenek ele geçiren ekipler, evdeki 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elektrik Hint Keneviri İzmir Uyuşturucu
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